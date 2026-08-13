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Спорт

Костанайский "Тобыл" примет у себя сербский "Партизан" 13 августа

Тобыл - Партизан, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 07:40 Фото: Instagram/fctobol
13 августа "Тобыл" сыграет с сербским "Партизаном" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на Центральном стадионе в Костанае. Прямая трансляция матча "Тобыл" – "Партизан" будет организована телеканалом "Qazsport" и начнется в 19:50 по казахстанскому времени.

Тобол – Партизан, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 07:40

Фото: qazsport

В первом матче, который состоялся в ночь с 6 на 7 августа в Белграде, костанайцы потерпели крупное поражение. А 12 августа в своих соцсетях гости заявили о полной готовности к игре.

Часами ранее французский ПСЖ одержал победу над английской "Астон Виллой" в матче за Суперкубок УЕФА-2026.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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