Костанайский "Тобыл" примет у себя сербский "Партизан" 13 августа

13 августа "Тобыл" сыграет с сербским "Партизаном" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на Центральном стадионе в Костанае. Прямая трансляция матча "Тобыл" – "Партизан" будет организована телеканалом "Qazsport" и начнется в 19:50 по казахстанскому времени.

Фото: qazsport

В первом матче, который состоялся в ночь с 6 на 7 августа в Белграде, костанайцы потерпели крупное поражение. А 12 августа в своих соцсетях гости заявили о полной готовности к игре.

Часами ранее французский ПСЖ одержал победу над английской "Астон Виллой" в матче за Суперкубок УЕФА-2026.