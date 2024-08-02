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Еще одна казахстанская боксерша выбыла из Олимпиады-2024

Еще одна казахстанская боксерша выбыла из Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 23:59 Фото: olympic.kz
Карина Ибрагимова, выступающая за команду Казахстана по боксу в категории до 57 килограммов, 2 августа потерпела поражение в стартовом поединке на Олимпиаде-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, свой турнирный путь Ибрагимова начала против Эшлиян Лосады Мотты (Пуэрто-Рико). В первом раунде казахстанка побывала в нокдауне. Соперница забрала трехминутку со счетом 3:2. Также Мотта была сильнее по мнению судей и в следующем раунде — 4:1.

"У Ибрагимовой был шанс победить в бою. Для этого необходимо было уверенно забирать третий раунд. Однако соперница была лучше и в нем — 5:0. В итоге Мотта одержала победу единогласным решением судей, пробившись в 1/4 финала", – говорится в сообщении.

Ранее команда Казахстана по фехтованию на шпаге занялашестое место на Олимпиаде.

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