На Олимпиаде прошел самый неравнозначный поединок
Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
3 августа на командном турнире по дзюдо произошел самый нелогичный поединок, сообщает Zakon.kz.
Так, тренерский штаб Южной Кореи выставил против легендарного Тедди Ринера дзюдоиста, который значительно уступает ему по физическим данным. К примеру, рост Тедди Ринера 204 см, а у южнокорейца – 175 см. Вес французского дзюдоиста более 140 кг, а Ли Ён Хван весит 80 кг. Таким образом, разница в весе между атлетами составила 62 кг.
Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Для француза это уже пятая Олимпиада. Но такое решение соперников его порядком удивило. Южнокорейский спортсмен предсказуемо проиграл.
Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
После такого же сомнительного боя с соперницей из Алжира итальянская боксерша Анджела Карини заявила о завершении спортивной карьеры.
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