На Олимпиаде прошел самый неравнозначный поединок

3 августа на командном турнире по дзюдо произошел самый нелогичный поединок, сообщает Zakon.kz.

Так, тренерский штаб Южной Кореи выставил против легендарного Тедди Ринера дзюдоиста, который значительно уступает ему по физическим данным. К примеру, рост Тедди Ринера 204 см, а у южнокорейца – 175 см. Вес французского дзюдоиста более 140 кг, а Ли Ён Хван весит 80 кг. Таким образом, разница в весе между атлетами составила 62 кг.

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Для француза это уже пятая Олимпиада. Но такое решение соперников его порядком удивило. Южнокорейский спортсмен предсказуемо проиграл.

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

После такого же сомнительного боя с соперницей из Алжира итальянская боксерша Анджела Карини заявила о завершении спортивной карьеры.