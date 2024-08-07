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Как выглядит медальный зачет за пять дней до завершения Олимпиады-2024

Олимпиада-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 09:53 Фото: Instagram/paris2024
Всего лишь пять дней осталось до церемонии закрытия ХХХIII летних Олимпийских игр в Париже. К этому часу идет отчаянная борьба за командное первенство по медалям между сборными США и Китая, которые ежедневно попеременно меняют друг друга, сообщает Zakon.kz.

Как бы ни складывалась ситуация, но к этому моменту лидируют атлеты США, в активе которых 86 медалей: 24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовая. 

Главные конкуренты американцев – спортсмены Китая – идут на второй строчке общего зачета, накопив 59 наград (22, 21, 16), передает официальный сайт МОК.

Легкая атлетика США Лидер, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 09:53

Фото: Instagram/paris2024

Призовую тройку медального зачета закрывают представители Австралии – 35 (14, 12, 9). К сожалению, сборная Казахстана замыкает третью десятку стран по завоеванным призам. В нашей копилке к этой минуте 5 наград: 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые. 

Самую свежую из этого списка медалей добыла в ночь 7 августа боксерша Назым Кызайбай. Двукратная чемпионка мира не смогла пробиться в финал женского турнира, уступив в упорной борьбе китаянке Ю Ву. 

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