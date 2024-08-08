На олимпийских соревнованиях по серфингу из воды вынырнул кит

На Таити в полуфинале женского серфинга в кадрах трансляции оказался горбатый кит, сообщает Zakon.kz.

Кит появился в кадре 6 августа, когда спортсменка из Бразилии Татьяна Вестон-Вебб соревновалась с костариканкой Брисой Хеннесси за выход в финал.

A whale spotted during the surfing!!!



pic.twitter.com/zsfuqs2bUf — Daniel Hussey (@DanielHussey2) August 6, 2024

Кит не причинил никакой угрозы спортсменкам. Он также не помешал Вестон-Уэбб победить и выйти в финал. Более того, кит стал героем множества публикаций. Теперь фотография с его импровизированным прыжком также претендует на звание лучшей фотографии Олимпийских игр этого года.

Фото: Х/philstarlife

В этом году соревнования по серфингу проводятся в самой красивой локации Олимпиады, а эпичный снимок серфингиста от французского фотографа претендует на звание лучшей фотографии текущих Игр.