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Париж-2024: США и Китай разделяет всего лишь одно "золото" в медальном зачете

Париж-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:58 Фото: Instagram/paris2024
До завершения ХХХIII летних Олимпийских игр в Париже осталось три дня. За это время специалисты и болельщики ожидают ожесточенную борьбу между двумя спортивными державами планеты, США и Китаем, которых сейчас разделяет всего лишь одна высшая медаль, сообщает Zakon.kz.

На утро 9 августа копилка американцев уже перевалила за сотню по сравнению с днем ранее, и сейчас в их активе 103 награды: 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых.

Главные конкуренты спортсменов США, представители Китая, заработали 73 награды (29, 25, 19). Здесь стоит отметить, что атлеты Поднебесной 9 августа могут догнать лидеров медального зачета, их отделяет всего лишь одно первое место.

Париж-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:58

Фото: Instagram/paris2024

По информации официального сайта МОК, призовую тройку общекомандного зачета закрывает делегация Австралии – 45 (18, 14, 13).

Что касается казахстанской сборной, то наши атлеты за три дня до окончания Олимпиады-2024 занимают 31-ю строчку по наградам. Мы имеем в своей корзине семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.

9 августа в Париже запланировано разыграть 36 комплектов наград, наши соотечественники будут представлены в пяти видах спорта.

Из них в трех состязаниях можно ожидать положительных результатов. Это касается борца-вольника Юсупа Батырмурзаева (до 125 кг), таеквондиста Батырхана Толеугали (до 80 кг) и легкоатлетки Дэйзи Джепкемей (10 000 м. финал).

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