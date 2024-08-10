Париж-2024: Сборная Испании сотворила футбольный "требл"

Сборная Испания по футболу в разных возрастных категориях достигла впечатляющего результата в 2024 году. Поздно вечером 9 августа "Ла Роха" выиграла Олимпиаду (U-23), недавно основная сборная и команда U-19 стали победителями Евро, сообщает Zakon.kz.

Сборная Испании добилась феноменального успеха, завоевав сразу три трофея в 2024 году. Богатую копилку "красной фурии" пополнили подопечные Санти Дении (U-23), которые обыграли Францию в финале олимпийского футбольного турнира со счетом 5:3.

Стоит напомнить, что путь к футбольному "треблу" сначала проложила главная испанская дружина, победившая на чемпионате Европы-2024 в Германии. Затем "золото" добыли молодые футболисты, которые выиграли европейское первенство до 19 лет.

Вдобавок ко всему, в 2024 году мадридский "Реал" 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Необходимо заметить, что Испания взяла "золото" футбольного турнира Олимпиады второй раз в своей истории и впервые с 1992 года.

