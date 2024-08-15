"Реал" побил ряд рекордов европейского футбола после победы в Суперкубке

Победой испанского королевского клуба в матче Суперкубок Европы переписаны несколько достижений в истории европейского футбола. Этот касается не только мадридского коллектива, но и его наставника и самих футболистов, сообщает Zakon.kz.

"Реал" стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке Европы, переиграв "Аталанту" (2:0), мадридский коллектив завоевал титул в шестой раз. По этому показателю "Галактикос" обошли "Барселону" и "Милан", у которых по пять трофеев.

Суперкубок УЕФА стал для королевской команды четвертым трофеем в 2024 году. До этого они выиграли Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.

А для наставника "сливочных" Карло Анчелотти это юбилейный 30-ый трофей в его карьере и почти половину (14) он выиграл в Мадриде.

"Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, бороться и побеждать. Вначале было тяжело, соперник много прессинговал и хорошо оборонялся. После перерыва они раскрылись, у нас было больше свободы, а это нам в пользу. У Мбаппе есть нужное мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, команда отлично отработала в защите. Футболисты, вернувшиеся из отпуска, приехали в хорошей форме, и за это благодарен. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче". Карло Анчелотти

Остальные 16 призов достались специалисту, когда итальянец работал в других знаменитых клубах Европы.

Most wins in the UEFA Super Cup as a manager:



◉ 5 - Carlo Ancelotti

◎ 4 - Pep Guardiola



Don Carlo takes top spot. pic.twitter.com/pwi4or7FlN — Squawka (@Squawka) August 14, 2024

И к тому же Анчелотти перегнал своего конкурента по тренерскому цеху, Хосепа Гвардиолу, по завоеванным Суперкубкам УЕФА, 5 против 4.

Хорват Лука Модрич стал абсолютным рекордсменом "Реала" по количеству завоеванных трофеев, в его активе их сейчас 27. Далее за ним идут Начо (26), Карим Бензема и Марсело (по 25).

Англичанин Джуд Беллингем был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА. Полузащитник получил оценку 9 по 10-балльной шкале. 8 баллов отданы Мбаппе, Винисиусу и Вальверде.

"У нас новая команда, кажется, все получилось, порой на это требуется время. В первом тайме мы приспосабливались, далее все сложилось как нельзя лучше и мы были превосходны. Такими матчами надо наслаждаться. Тренер доверяет моему чутью позиционного выбора. Когда нужно, я могу пойти вперед или же, наоборот, помочь в обороне. Надеюсь, всегда смогу помогать команде побеждать. Гол Мбаппе был предначертан, Килиан отличный игрок, он много работает для команды". Джуд Беллингем

Тем самым, "Реал" в игре против "Аталанты" показал своим конкурентам, что с приходом Мбаппе хочет прибрать все будущие трофеи на европейской и мировой арене.

В прошлом сезоне команда Анчелотти выиграла 36-е "золото" Ла Лиги. Спустя время королевская дружина в 15-й раз стала победителем Лиги чемпионов УЕФА.