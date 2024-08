"Реал" побил ряд рекордов европейского футбола после победы в Суперкубке

"Реал" стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке Европы, переиграв "Аталанту" (2:0), мадридский коллектив завоевал титул в шестой раз. По этому показателю "Галактикос" обошли "Барселону" и "Милан", у которых по пять трофеев.

Суперкубок УЕФА стал для королевской команды четвертым трофеем в 2024 году. До этого они выиграли Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.

А для наставника "сливочных" Карло Анчелотти это юбилейный 30-ый трофей в его карьере и почти половину (14) он выиграл в Мадриде.

Остальные 16 призов достались специалисту, когда итальянец работал в других знаменитых клубах Европы.

Most wins in the UEFA Super Cup as a manager:



◉ 5 - Carlo Ancelotti

◎ 4 - Pep Guardiola



Don Carlo takes top spot. pic.twitter.com/pwi4or7FlN