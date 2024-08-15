Сборная Казахстана и астанинский "Барыс" сыграли в матче Кубка президента

В матче Кубка президента РК по хоккею сыграли сборная Казахстана и астанинский "Барыс", сообщает Zakon.kz.

В первый день национальная команда уступила со счетом 1:7 тольяттинской "Ладе", а астанчане победили хабаровский "Амур" – 2:1.



Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Сборная Казахстана: Бояркин (Павленко) – Гайтамиров Данияр, Муратов – Мухаметов – Панюков; Бекетаев – Михайлов, Савицкий – Шайхмедденов – Старченко; Полохов – Бреус, Рахманов – Борисевич – Асетов; Королёв – Никитин, Королинский – Дёмин – Оспанов;

Бояркин (Павленко) – Гайтамиров Данияр, Муратов – Мухаметов – Панюков; Бекетаев – Михайлов, Савицкий – Шайхмедденов – Старченко; Полохов – Бреус, Рахманов – Борисевич – Асетов; Королёв – Никитин, Королинский – Дёмин – Оспанов; "Барыс": Никитин (Маттссон) – Бутчер – Камалов, Жафяров – Кодола – Смит; Больё – Бутенко, Буяльский – Апальков – Саркенов; Кенесбай – Сулейменов, Симонов – Омирбеков – Кайыржан; Волосенко – Решетько, Алибек – Бойко – Логвин – Смольянинов.

"Сборники" выиграли первый период благодаря шайбе Эдуарда Михайлова, во втором Кирилл Панюков и Алихан Асетов увеличили разрыв. Заключительная двадцатиминутка помогла национальной команде установить окончательный счет, отличились Руслан Оспанов и Роман Старченко – 5:0.

В субботу сборная Казахстана сыграет с "Амуром", а "Барыс" против "Лады".

Ранее сообщалось, что два новичка "Барыса" сотворили камбэк во втором матче Кубка президента.