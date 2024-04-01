"Реал" повторил свой рекорд 27-летней давности в Ла Лиге

Испанский футбольный клуб "Реал" продолжает серию без поражений в Ла Лиге, которая уже составляет 24 матча. Данный показатель королевская команда продемонстрировала еще в сезоне 1996/97, когда "Галактикосом" руководил итальянец Фабио Капелло, сообщает Zakon.kz.

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"Реал" повторил рекорд 27-летней давности после того, как 31 марта обыграл "Атлетик" – 2:0 в рамках 30-го тура испанского чемпионата.

24 - @realmadriden have not lost any of their last 24 LaLiga games (W18 D6), their best unbeaten run in a single league season since 1996/97 under Fabio Capello (G24 W16 D8). Unstoppable. pic.twitter.com/G6t3PI4gXb — OptaJose (@OptaJose) March 31, 2024

Тем самым мадридский коллектив не проигрывает на уровне Ла Лиги 24 матча подряд, 18 побед и шесть ничьих.

Накануне "сливочные" добились успеха на "Сантьяго Бернабеу" благодаря дублю бразильца Родриго, который отличился в каждом из двух таймов.

После 30-го тура Ла Лиги, набрав 75 очков, "Реал" лидирует в таблице. Далее расположились "Барселона" (67) и "Жирона" (65).

10 - @realmadriden midfielder Jude Bellingham is the first LaLiga player to reach double figures for both goals (20) and assists (10) this season in all competitions. Galactic. pic.twitter.com/1dwhvrRuP4 — OptaJose (@OptaJose) March 31, 2024

Между тем лучший бомбардир испанского первенства Джуд Беллингем оформил 10-голевую передачу за "Реал" в нынешнем сезоне, ассистировав накануне Родриго в эпизоде со вторым голом.

Тем самым 20-летний англичанин собрал 30 очков по системе "гол+пас", 20 голов и 10 передач во всех играх данного сезона за свой клуб. Помимо этого, Беллингем стал первым футболистом Ла Лиги в текущем сезоне, кто забил "10+" голов и сделал 10 ассистов.

Полузащитник испанского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком 2023 года по версии французской газеты France Football. Летом прошлого года он перешел из немецкой "Боруссии" в мадридский клуб.

Тогда "Дортмундцы" заработали на продаже англичанина 115 млн фунтов с учетом бонусов.