"Реал" повторил свой рекорд 27-летней давности в Ла Лиге

"Реал" повторил рекорд 27-летней давности после того, как 31 марта обыграл "Атлетик" – 2:0 в рамках 30-го тура испанского чемпионата.

24 - @realmadriden have not lost any of their last 24 LaLiga games (W18 D6), their best unbeaten run in a single league season since 1996/97 under Fabio Capello (G24 W16 D8). Unstoppable. pic.twitter.com/G6t3PI4gXb