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Известен спортсмен, который представит Казахстан на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 03:29 Фото: пресс-служба ЦСП МТС РК
В преддверии Паралимпиады в Париже стало известно имя спортсмена, который представит Казахстан по пара пулевой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и транспорта РК, героем проекта "К победе без преград" стал Еркин Габбасов

В марте этого года Еркин занял второе место в парном разряде на Кубке мира в Нью-Дели (Индия), что обеспечило ему путевку на Паралимпийские игры в Париже-2024.

В апреле наш соотечественник одержал победу на этапе Кубка мира в Южной Корее. Еркин также является победителем и призером множества международных соревнований.

Спортсмен пообещал, что приложит все усилия, чтобы продемонстрировать высокие результаты и занять призовые места на Паралимпиаде в Париже.

Ранее президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев объявил имя знаменосца делегации Казахстана на церемонии открытия 17-х летних Паралимпийских игр.

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