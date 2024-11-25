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Наставник казахстанской сборной Черчесов оценил уровень матчей в РПЛ

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:40 Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в минувшие выходные посетил встречу 16 тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Ростовом". После игры он отметил низкие скорости команд, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел в Москве, завершился победой гостей со счетом 2:1. Свой итог данной игры подвел Станислав Черчесов, который выделил разницу по сравнению с европейскими сборными.

"Ну у ж больно бросается в глаза. Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии, заметна скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд и уже мяч у тебя в воротах. Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать".Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов

Помимо прибытия Черчесова в Москву, 16 тур РПЛ был отмечен красивым голом форварда сборной Казахстана Максима Самородова.

Экс-игрок "Актобе" отличился в гостевом матче против "Крылья Советов". Однако этот мяч не помог его клубу. "Ахмат" не смог удержать победный результат и уступил со счетом 2:1. Для казахстанского форварда это был первый гол за клуб из Грозного, после 10 игр текущего сезона РПЛ

Максим Самородов перешел в состав российской команды 6 августа 2024 года.

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