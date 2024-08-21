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Известны результаты некоторых игр плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Футбол Победа Старт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:55 Фото: Instagram/losclive
В ночь на 21 августа прошли первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Болельщики смогли лицезреть три поединка, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт УЕФА, по итогам этих трех встреч зафиксированы следующие результаты:

  • "Лилль" (Франция) – "Славия" (Чехия) – 2:0.
  • "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:1.
  • "Динамо-Загреб" (Хорватия) – "Карабах" (Азербайджан) – 3:0.

Поздно вечером 21 августа пройдут еще четыре матча финальной стадии квалификации Лиги чемпионов, где встретятся:

  • "Динамо-Киев" (Украина) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).
  • "Мальмё" (Швеция) – "Спарта" (Чехия).
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – "Слован" (Словакия).
  • "Янг Бойз" (Швейцария) – "Галатасарай" (Турция).

Футбол Победа Динамо Загреб, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:55

Фото: Instagram/gnkdinamo

Ответные матчи пройдут 27 и 28 августа, по исходу которых будет определен полный состав команд группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

Между тем единственный оставшийся представитель казахстанского футбола в еврокубках, "Астана", накануне уже прибыл в Норвегию.

Вечером 22 августа подопечные Григория Бабаяна сыграют первую игру против местного "Бранна" в рамках финала квалификации Лиги конференций УЕФА.

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