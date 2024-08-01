Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
Как передает пресс-служба УЕФА, по завершенным играм второго отборочного этапа Лиги чемпионов далее пары выглядят следующим образом:
"Славия" (Чехия) – "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия);
"Лилль" (Франция) – "Фенербахче" (Турция);
"Динамо" (Киев, Украина) – "Рейнджерс" (Шотландия);
"Зальцбург" (Австрия) – "Твенте" (Нидерланды);
Фото: Instagram/FENERBAHCE
"Карабах" (Азербайджан) – "Лудогорец" (Болгария);
"Слован" (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр);
"Спарта" (Чехия) – ФКСБ (Румыния);
"Мальме" (Швеция) – ПАОК (Греция);
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Ференцварош" (Венгрия);
"Ягеллония" (Польша) – "Буде-Глимт" (Норвегия).
Фото: Instagram/fkqarabagh
Победители третьего квалификационного раунда сыграют в плей-офф на последней стадии отбора в Лигу чемпионов УЕФА.
Одной их команд, заработавших себе путевку в предпоследний отборочный тур, стал турецкий коллектив "Фенербахче". Этот клуб с недавних пор возглавляет знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью.
1 августа на разных стадионах нашей страны пройдут ответные матчи Лиги конференций с участием трех казахстанских клубов: "Ордабасы", "Астаны" и "Тобола".