Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

В ночь на 1 августа стали известны все команды третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25, которым теперь предстоит добывать путевки в стадию плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, по завершенным играм второго отборочного этапа Лиги чемпионов далее пары выглядят следующим образом:

"Славия" (Чехия) – "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия);

"Лилль" (Франция) – "Фенербахче" (Турция);

"Динамо" (Киев, Украина) – "Рейнджерс" (Шотландия);

"Зальцбург" (Австрия) – "Твенте" (Нидерланды);

Фото: Instagram/FENERBAHCE

"Карабах" (Азербайджан) – "Лудогорец" (Болгария);

"Слован" (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр);

"Спарта" (Чехия) – ФКСБ (Румыния);

"Мальме" (Швеция) – ПАОК (Греция);

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Ференцварош" (Венгрия);

"Ягеллония" (Польша) – "Буде-Глимт" (Норвегия).

Фото: Instagram/fkqarabagh

Победители третьего квалификационного раунда сыграют в плей-офф на последней стадии отбора в Лигу чемпионов УЕФА.

Одной их команд, заработавших себе путевку в предпоследний отборочный тур, стал турецкий коллектив "Фенербахче". Этот клуб с недавних пор возглавляет знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью.

1 августа на разных стадионах нашей страны пройдут ответные матчи Лиги конференций с участием трех казахстанских клубов: "Ордабасы", "Астаны" и "Тобола".