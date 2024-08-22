Иван Дычко нокаутировал американского боксера

Фото: Instagram/ivandychko

Утром 22 августа Дычко выступил в рамках очередного шоу от ProBoxTV в городе Плант-Сити штата Флорида. Его оппонентом стал американец Крейг Льюис, сообщает Zakon.kz.

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