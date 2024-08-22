Иван Дычко нокаутировал американского боксера
Фото: Instagram/ivandychko
Утром 22 августа Дычко выступил в рамках очередного шоу от ProBoxTV в городе Плант-Сити штата Флорида. Его оппонентом стал американец Крейг Льюис, сообщает Zakon.kz.
По итогам встречи Иван Дычко нокаутировал 39-летнего Крейга Льюиса и одержал 14-ю победу в профи.
Фото: Instagram/proboxtvofficial
Фото: Instagram/proboxtvofficial
Иван Дычко является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр и трехкратным призером чемпионатов мира, чемпионом Азиатских игр.
Фото: Instagram/proboxtvofficial
21 августа премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии XVII Паралимпийских летних игр-2024 в Париже.
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