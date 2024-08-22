Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иван Дычко нокаутировал американского боксера

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 07:00 Фото: Instagram/ivandychko
Утром 22 августа Дычко выступил в рамках очередного шоу от ProBoxTV в городе Плант-Сити штата Флорида. Его оппонентом стал американец Крейг Льюис, сообщает Zakon.kz.

По итогам встречи Иван Дычко нокаутировал 39-летнего Крейга Льюиса и одержал 14-ю победу в профи.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 07:00

Фото: Instagram/proboxtvofficial

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 07:00

Фото: Instagram/proboxtvofficial

Иван Дычко является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр и трехкратным призером чемпионатов мира, чемпионом Азиатских игр.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 07:00

Фото: Instagram/proboxtvofficial

21 августа премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии XVII Паралимпийских летних игр-2024 в Париже.

Читайте также

Утешева об "утрате доверия" у Головкина: Хоть кто-то должен совершить мужской поступок
Утешева об "утрате доверия" у Головкина: Хоть кто-то должен совершить мужской поступок
Футбол Переход Челси
Звезда сборной Португалии Жоау Феликс перешел в лондонский "Челси"
Футбол Срок Возвращения
Месси может вернуться на поле через 10 дней
Алия Абди
Казахстан 2024 год Хорошие новости Бокс
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: