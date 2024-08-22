Киевское "Динамо" оказалось на грани вылета из Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv
В ночь на 22 августа завершились все первые матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. По результатам этих поединков известный украинский футбольный клуб "Динамо" снизил свои шансы на выход в групповую стадию турнира, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы УЕФА, одна из самых известных команд постсоветского пространства в первой игре на своей арене проиграла австрийскому "Ред Булл Зальцбург" со счетом 0:2.
Лучший клуб Турции "Галатасарай" на выезде уступил швейцарскому "Янг Бойз" (2:3).
В оставшихся двух встречах зафиксированы следующие показатели:
- "Мальмё" (Швеция) – "Спарта" (Чехия) – 0:2.
- "Мидтьюлланн" (Дания) – "Слован" (Словакия) – 1:1.
Фото: Instagram/bscyb_offiziell
Днем ранее прошли три игры в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Ответные матчи пройдут 27 и 28 августа. По их итогам станет известен окончательный состав участников группового этапа в самом престижном клубном турнире Европы.
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