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Киевское "Динамо" оказалось на грани вылета из Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Поражение ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 12:04 Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv
В ночь на 22 августа завершились все первые матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. По результатам этих поединков известный украинский футбольный клуб "Динамо" снизил свои шансы на выход в групповую стадию турнира, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, одна из самых известных команд постсоветского пространства в первой игре на своей арене проиграла австрийскому "Ред Булл Зальцбург" со счетом 0:2.

Лучший клуб Турции "Галатасарай" на выезде уступил швейцарскому "Янг Бойз" (2:3).

В оставшихся двух встречах зафиксированы следующие показатели:

  • "Мальмё" (Швеция) – "Спарта" (Чехия) – 0:2.
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – "Слован" (Словакия) – 1:1.

Футбол Матч ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 12:04

Фото: Instagram/bscyb_offiziell

Днем ранее прошли три игры в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Ответные матчи пройдут 27 и 28 августа. По их итогам станет известен окончательный состав участников группового этапа в самом престижном клубном турнире Европы.

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