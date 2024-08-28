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Киевское "Динамо" и "Галатасарай" покидают Лигу чемпионов УЕФА

Футбол Плей-офф ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 09:54 Фото: Instagram/galatasaray
В ночь на 28 августа состоялось несколько матчей плей-офф квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых ведущие клубы Украины ("Динамо") и Турции ("Галатасарай") не смогли выйти в групповой этап нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Наряду с "Динамо-Киев" и "Галатасараем" неудача также постигла и чемпиона Швеции – "Мальме". Если эти три команды остаются без Лиги чемпионов, то другие три коллектива заработали путевки в основную стадию самого престижного футбольного турнира Европы.

Футбол Плей-офф ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 09:54

Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv

Уже в сентябре в главном еврокубковом турнире сыграют "Янг Бойз", "Ред Булл Зальцбург" и "Спарта". Накануне швейцарская команда по сумме двух матчей была сильнее "Галатасарая" (3:2, 1:0), австрийцы прошли "Динамо" (2:0, 1:1), а чемпионы Чехии преодолели барьер "Мальме" (2:0, 2:0).

Поздно вечером 28 августа пройдут еще четыре матча плей-офф квалификационного раунда данного турнира.

В новом сезоне Лиги чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 команд проведут по восемь игр против восьми разных соперников. По результатам этих встреч будет создана общая турнирная таблица.

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