Киевское "Динамо" и "Галатасарай" покидают Лигу чемпионов УЕФА
Наряду с "Динамо-Киев" и "Галатасараем" неудача также постигла и чемпиона Швеции – "Мальме". Если эти три команды остаются без Лиги чемпионов, то другие три коллектива заработали путевки в основную стадию самого престижного футбольного турнира Европы.
Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv
Уже в сентябре в главном еврокубковом турнире сыграют "Янг Бойз", "Ред Булл Зальцбург" и "Спарта". Накануне швейцарская команда по сумме двух матчей была сильнее "Галатасарая" (3:2, 1:0), австрийцы прошли "Динамо" (2:0, 1:1), а чемпионы Чехии преодолели барьер "Мальме" (2:0, 2:0).
Поздно вечером 28 августа пройдут еще четыре матча плей-офф квалификационного раунда данного турнира.
В новом сезоне Лиги чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 команд проведут по восемь игр против восьми разных соперников. По результатам этих встреч будет создана общая турнирная таблица.