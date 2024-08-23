"Барыс" подписал двух топовых российских хоккеистов перед новым сезоном КХЛ

23 августа столичный хоккейный клуб "Барыс" заключил сразу два контракта с ведущими игроками из России, с нападающим Антоном Бурдасовым и защитником Виктором Антипиным, сообщает Zakon.kz.

Односторонние соглашения рассчитаны на один сезон. Антон Бурдасов в разное время выступал за различные команды КХЛ, такие как ЦСКА, "Салават Юлаев" и СКА.

В составе питерских армейцев он выигрывал Кубок Гагарина. Последние два года Антон был одним из лидеров челябинского "Трактора". В прошедшем сезоне за 56 матчей регулярного чемпионата габаритный нападающий заработал 36 (19+17) баллов. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.

За плечами опытнейшего Виктора Антипина более 700 матчей в КХЛ, победа в Кубке Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга", серебряная и две бронзовые медали на чемпионате мира в элитном дивизионе.

В сезоне 2017/18 он сыграл 47 матчей в составе "Баффало Сейбрз" в НХЛ (0+10). В прошлом сезоне защитник Виктор выступал за "Трактор". В его активе 17 (4+13) баллов в 55 встречах регулярного чемпионата и 3 (1+2) балла в 14 играх Кубка Гагарина.

Пока экс-хоккеисты "Трактора" готовятся надеть майку столичного коллектива, "Барыс" играет в предсезонном Кубке Блинова в Омске.

К этому моменту команда Дэвида Нэмировски сыграла там два поединка и оба проиграла: сначала "Авангарду" (3:4), а затем "Сибири" (0:4).