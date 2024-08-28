Роналду получит награду от УЕФА 29 августа

Португалец Криштиану Роналду будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Награда ему будет вручена на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая пройдет в Монако. Информация об этом опубликована 27 августа на сайте УЕФА.

Бывший нападающий "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" забил 140 голов в Лиге чемпионов в 183 матчах. Он на 11 голов опережает Лионеля Месси и на 46 мячей – Роберта Левандовски, занимающего третье место. Сейчас 39-летний португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

Роналду завершил семь отдельных сезонов Лиги чемпионов в качестве лучшего бомбардира. Это больше, чем любой другой игрок. Он также является рекордсменом по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов, забив 17 раз в сезоне 2013/14.

Также стало известно, что экс-звезда "Реала" и лучший игрок Кубка Америки – 2024 вернулся в Европу.

