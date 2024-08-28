Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду получит награду от УЕФА 29 августа

УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 07:45 Фото: Instagram/cristiano
Португалец Криштиану Роналду будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Награда ему будет вручена на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая пройдет в Монако. Информация об этом опубликована 27 августа на сайте УЕФА.

Бывший нападающий "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" забил 140 голов в Лиге чемпионов в 183 матчах. Он на 11 голов опережает Лионеля Месси и на 46 мячей – Роберта Левандовски, занимающего третье место. Сейчас 39-летний португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

Роналду завершил семь отдельных сезонов Лиги чемпионов в качестве лучшего бомбардира. Это больше, чем любой другой игрок. Он также является рекордсменом по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов, забив 17 раз в сезоне 2013/14.

Также стало известно, что экс-звезда "Реала" и лучший игрок Кубка Америки – 2024 вернулся в Европу.

Читайте также

Спорт
Будущая швея из Абайской области стала чемпионкой мира по пара армрестлингу
UFC
Шавкат Рахмонов сохранил третье место в рейтинге лучших бойцов UFC
Баскетбол Игрок Барсы
"Барселона" включила в основной состав 12-летнего баскетболиста
Алия Абди
УЕФА Роналду Криштиану 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
основатель Telegram
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: