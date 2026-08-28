"Кайрат" получил соперников по общему этапу Лиги конференций УЕФА
Чемпион Казахстана перед жеребьевкой был посеян в четвертую корзину наряду с некоторыми другими европейскими командами.
В итоге "Кайрат" на общем этапе Лиги конференций УЕФА получил следующих оппонентов:
"Панатинаикос" (Греция) – игра дома.
"Аталанта" (Италия) – игра на выезде.
"Университатя Крайова" (Румыния) – дома.
"Твенте" (Нидерланды) – выезд.
"Мьелбю" (Швеция) – дома.
"Рига" (Латвия) – выезд.
Матчи общего этапа Лиги конференций пройдут с 15 октября по 17 декабря.
Команды с 1-го по 8-е место напрямую выходят в 1/8 финала. Команды с 9-го по 24-е место попадают в плей-офф, состоящий из двухматчевого противостояния, победители которого также выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие с 25-го по 36-е место, полностью выбывают из еврокубков.
Точное расписание матчей алматинского коллектива с датами и временем начала встреч будет опубликовано уже в ближайшие дни.
Команда Рафаэля Уразбахтина прошедшей ночью потеряла шансы сыграть в Лиге Европы, проиграв по сумме двух игр бельгийскому "Андерлехту" (0:6).