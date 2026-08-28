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Спорт

"Кайрат" получил соперников по общему этапу Лиги конференций УЕФА

Футбол Жеребьевка Лига Конференций, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 17:56 Фото: Zakon.kz.
Несколько минут назад в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций УЕФА, по итогам которой казахстанский "Кайрат" узнал будущих соперников по турниру, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана перед жеребьевкой был посеян в четвертую корзину наряду с некоторыми другими европейскими командами.

В итоге "Кайрат" на общем этапе Лиги конференций УЕФА получил следующих оппонентов:

"Панатинаикос" (Греция) – игра дома.

"Аталанта" (Италия) – игра на выезде.

"Университатя Крайова" (Румыния) – дома.

"Твенте" (Нидерланды) – выезд.

"Мьелбю" (Швеция) – дома.

"Рига" (Латвия) – выезд.

Матчи общего этапа Лиги конференций пройдут с 15 октября по 17 декабря.

Команды с 1-го по 8-е место напрямую выходят в 1/8 финала. Команды с 9-го по 24-е место попадают в плей-офф, состоящий из двухматчевого противостояния, победители которого также выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие с 25-го по 36-е место, полностью выбывают из еврокубков.

Точное расписание матчей алматинского коллектива с датами и временем начала встреч будет опубликовано уже в ближайшие дни.

Команда Рафаэля Уразбахтина прошедшей ночью потеряла шансы сыграть в Лиге Европы, проиграв по сумме двух игр бельгийскому "Андерлехту" (0:6).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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