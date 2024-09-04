Звезда "Реала" Винисиус выступил с резким заявлением

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" предложил отобрать чемпионат мира-2030 у Испании из-за расизма, сообщает Zakon.kz.

Об этом Винисиус Жуниор заявил в интервью CNN. Это было вызвано тем, что в июне в Испании впервые фанатов приговорили к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки в адрес Винисиуса.

"Если к 2030 году ситуация с расизмом не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма", – отметил Винисиус.

Футболист также добавил, что в Испании очень приятно жить, но есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны.

В свою очередь "Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве.