Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Звезда "Реала" Винисиус выступил с резким заявлением

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 04:04 Фото: Instagram/vinijr
Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" предложил отобрать чемпионат мира-2030 у Испании из-за расизма, сообщает Zakon.kz.

Об этом Винисиус Жуниор заявил в интервью CNN. Это было вызвано тем, что в июне в Испании впервые фанатов приговорили к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки в адрес Винисиуса.

"Если к 2030 году ситуация с расизмом не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма", – отметил Винисиус.

Футболист также добавил, что в Испании очень приятно жить, но есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны.

В свою очередь "Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве.

Читайте также

Казахстан
Самый лучший день заходил вчера: результаты казахстанцев в Париже за 4 сентября
Дастан Мукашев завоевал &quot;бронзу&quot; на Паралимпиаде
Дастан Мукашбеков завоевал "бронзу" в толкании ядра на Паралимпиаде-2024
борец
Ислам Евлоев завоевал "золото" на ЧМ U20 в Испании
Алия Абди
Реал Мадрид Испания 2024 год Футбол Чемпионаты Фанаты Винисиус Жуниор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: