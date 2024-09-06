Черчесов придумал оружие "АКМ" против лидера норвежской сборной Холанда

Считаные часы остались до начала матча футбольных сборных Казахстана и Норвегии в Алматы. За день до этой игры наставник казахстанской дружины Станислав Черчесов дал ответ, как сдержит атакующий напор одного лучших форвардов мира – Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

Российский специалист на предматчевой пресс-конференции шутя ответил, что сборная Казахстана постарается остановить норвежского форварда "Манчестер Сити" новым видом оружия в обороне.

"Мы подготовим более надежный вид оружия – АКМ. То, что он хороший игрок, тренер "горожан" знает, что говорит. Кстати, Холанда видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности. Новый вид оружия в лице наших игроков найдем". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов

Если проанализировать слова нового наставника казахстанской дружины, то под аббревиатурой "АКМ" могут скрываться наши защитники в лице Нуралы Алипа или Романа Асранкулова (А), Алибека Касыма (К), Сергея Малого или Александра Марочкина (М).

Сборная Казахстана примет команду Норвегии в рамках Лиги наций УЕФА 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, начало матча – в 19:00.

Материал по теме Матч Казахстан – Норвегия в Алматы: акимат обратился к болельщикам

Между тем Криштиану Роналду забил свой 900 гол в карьере и принес первую победу Португалии после провала на чемпионате Европы-2024 в Германии.