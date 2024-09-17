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"Барыс" прервал серию из трех поражений, одолев "Автомобилист" в овертайме

&quot;Барыс&quot; прервал серию из трех поражений, одолев &quot;Автомобилист&quot; в овертайме, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 21:45 Фото: ru.hcbarys.kz
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" 17 сентября наконец одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в Екатеринбурге казахстанская команда встречалась с местным "Автомобилистом", и матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей после овертайма. Победную шайбу для "Барыса" забросил канадский нападающий Майкл Маклеод.

Для форварда Кирилла Панюкова игра стала особенной — это был его 300-й матч в КХЛ. До этой встречи "Барыс" оставался последней командой в лиге, не одержавшей ни одной победы в сезоне.

Примечательно, что несколькими днями ранее "Автомобилист" уверенно обыграл "Салават Юлаев" со счетом 6:1, отомстив за поражение в предыдущей игре (3:5).

Ранее стало известно, что свыше 3 млрд тенге потратят на зарплаты игроков ХК "Барыс". 

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