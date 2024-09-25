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Молодые казахстанские пятиборцы отличились на ЧМ-2024 в Литве

Современной пятиборье Бронза ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 12:21 Фото: uipmworld.org
Представители команды Казахстана по современному пятиборью Лев Чувашов и Данил Богданов завоевали бронзовую медаль на Чемпионате мира (U-19) в городе Друскининкай (Литва), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Международного союза современного пятиборья, казахстанцы показали третий результат в мужской эстафете, набрав итоговые 1410 очков.

А чемпионами мира в категории спортсменов до 19-ти лет стали египтяне Мохамед Хассан и Усама Заки (1430 очков). На втором месте оказались атлеты Чехии, Матея Корнел и Тобиас Рашки (1420).

Современной пятиборье Бронза ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 12:21

Фото: Instagram/lithuanian_modern_pentathlon

В соревнованиях среди девушек наша пара в лице Амины Симаковой и Аяны Казбековой заняла 9-е место. Здесь же лучшими стали снова представители Египта, опередившие на финише спортсменок Германии и Венгрии.

Молодежное мировое первенство по современному пятиборью продолжится до конца этой недели, где также будут определены победители в личных категориях у девушек и парней, а также в миксте.

Тем временем астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел 7 поражение в 8 матчах нового сезона КХЛ, уступив накануне московскому "Динамо" (1:3).

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