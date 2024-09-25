Наставник "Реала" побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности

Титулованный итальянский специалист "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, который не проиграл 39 матчей на уровне Ла Лиги. Он улучшил рекорд Альберто Ормаэчеа ("Реал Сосьедад"), установленный в сезоне 1979 года, сообщает Zakon.kz.

Рекордный показатель главного тренера королевского клуба был продемонстрирован в ночь на 25 сентября благодаря победе его подопечных над "Алавесом" (3:2) в рамках испанского первенства.

"Получили много желтых карточек за протесты в адрес судей, нужно избегать этого, вот и все. Нам нужно адаптироваться к новым правилам. Мбаппе немного переутомился и попросил замену, он выступает очень хорошо. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо, затем возникли проблемы. Считаю, что желтые карточки за жалобы излишни, но я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Анчелотти превзошел достижение легендарного испанского тренера Альберто Ормаэчеа, когда его "Сосьедад" никому не проигрывал на протяжении 38 игр подряд с 1979 по 1980 год.





Фото: Instagram/realmadrid

Плюс к этому, наставник "сливочных" близок к еще одному рекорду, которым ныне владеет "Барселона". Команда Анчелотти сейчас идет на втором месте по продолжительности беспроигрышных встреч в Ла Лиге – 39 игр. А у каталонского клуба эта цифра насчитывает 43 матча.

Más partidos consecutivos sin perder en TODA la historia de La Liga:



43 Barcelona (2017-2018)

38 Real Sociedad (1979-1980)

37 REAL MADRID (desde 2023, racha vigente) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 14, 2024

Здесь надо отметить, что "Реал" в последний раз проигрывал в Ла Лиге ровно год назад.

В ближайшем туре испанского чемпионата "сливочные" встретятся со своими земляками из "Атлетико" (29 сентября).

Как раз-таки команда Диего Симеоне в сезоне 2023/24 года дважды обыграла подопечных Карло Анчелотти. Сначала это произошло в рамках Ла Лиги, а затем в играх Кубка Испании.