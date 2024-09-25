Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наставник "Реала" побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности

Футбол Рекорд Испании, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:34 Фото: Instagram/realmadrid
Титулованный итальянский специалист "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, который не проиграл 39 матчей на уровне Ла Лиги. Он улучшил рекорд Альберто Ормаэчеа ("Реал Сосьедад"), установленный в сезоне 1979 года, сообщает Zakon.kz.

Рекордный показатель главного тренера королевского клуба был продемонстрирован в ночь на 25 сентября благодаря победе его подопечных над "Алавесом" (3:2) в рамках испанского первенства. 

"Получили много желтых карточек за протесты в адрес судей, нужно избегать этого, вот и все. Нам нужно адаптироваться к новым правилам. Мбаппе немного переутомился и попросил замену, он выступает очень хорошо. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо, затем возникли проблемы. Считаю, что желтые карточки за жалобы излишни, но я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Анчелотти превзошел достижение легендарного испанского тренера Альберто Ормаэчеа, когда его "Сосьедад" никому не проигрывал на протяжении 38 игр подряд с 1979 по 1980 год.

Футбол Рекорд Анчелотти, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:34

Фото: Instagram/realmadrid

Плюс к этому, наставник "сливочных" близок к еще одному рекорду, которым ныне владеет "Барселона". Команда Анчелотти сейчас идет на втором месте по продолжительности беспроигрышных встреч в Ла Лиге – 39 игр. А у каталонского клуба эта цифра насчитывает 43 матча.

Здесь надо отметить, что "Реал" в последний раз проигрывал в Ла Лиге ровно год назад.

В ближайшем туре испанского чемпионата "сливочные" встретятся со своими земляками из "Атлетико" (29 сентября).

Как раз-таки команда Диего Симеоне в сезоне 2023/24 года дважды обыграла подопечных Карло Анчелотти. Сначала это произошло в рамках Ла Лиги, а затем в играх Кубка Испании. 

Куандык Шынасилов
Анчелотти Карло ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: