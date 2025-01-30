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Спорт

"Бешикташ" без Зайнутдинова вылетел из Лиги Европы

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 03:33 Фото: Instagram/bateka_11
Турецкий "Бешикташ" в гостях проиграл нидерландскому "Твенте" в матче восьмого тура общего этапа Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

У "Бешикташа" в этом матче не сыграл полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов. Он остался в запасе. Матч завершился победой "Твенте" со счетом 1:0. На 76-й минуте забил Дан Ротс.

Из-за этого поражения "Бешикташ" опустился в турнирной таблице. Стамбульцы завершили общий этап с девятью очками. Это позволило им занять 28-е место, тогда как борьбу за трофей продолжат команды из топ-24.

Итоговая таблица Лиги Европы представлена теперь следующим образом.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

А одним из интригующих и нервных поединков заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стал матч между "Манчестер Сити" и "Брюгге", где удача оказалась на стороне английского клуба.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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