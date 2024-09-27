Кака назвал заслугу всего Казахстана в победе над Португалией

26 сентября сборная Казахстана по футзалу в матче 1/8 финала ЧМ-2024 победила команду Португалии (2:1) и пробилась в список восьми лучших коллективов данного турнира. Одним из творцов этой запоминающейся победы стал главный тренер казахстанской дружины Кака, сообщает Zakon.kz.

Бразильский специалист не скрыл своих эмоций от битвы с лучшей командой планеты, отметив практически всех тех людей, кто был причастен к этому успеху.

Кака планирует не останавливаться на достигнутом и ставит еще более высокие цели на мировом чемпионате, которые в эти дни проходят в Узбекистане.

Одной из главных звезд поединка Казахстан – Португалия стал наш нападающий Шынгыс Есенаманов, который забил первый гол и провел 111-й матч в майке своей сборной.

Ну и, конечно, мы бы не смогли пройти в 1/4 финала мирового первенства без нашего капитана Игиты, благодаря сейвам которого ворота казахстанской сборной были сохранены от многочисленных голов.

Нельзя не отметить автора победного гола Даурена Турсагулова, который забил за 14 секунд до финального свистка. Ему ассистировали Дуглас и Арнольд Кнауб.





Фото: Instagram/kff_team_futsal

Обыграв действующих чемпионов мира, наши футзалисты теперь сыграют в четвертьфинале узбекского турнира, который пройдет 30 сентября. Там, возможно с большой долей вероятности, мы можем сразиться с еще одним победителем мирового первенства, но уже образца 2016 года – Аргентиной.

Если, конечно, соотечественники Лионеля Месси 27 сентября обыграют команду Хорватии в рамках последнего матча 1/8 финала.