Криштиану Роналду продолжает укреплять свой рекорд

Португалец Криштиану Роналду забил 903-й гол в своей карьере и помог "Аль-Насру" продлить беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 903-й мяч в матче саудовской Про-Лиги с "Аль-Вахдой" из Мекки.

На 41-й минуте счет в матче открыл нападающий "Аль-Насра" Габриэл Анжело. Затем увеличил преимущество хозяев Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар на 56-й минуте.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 903 гола в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за "Спортинг", 145 – за "Манчестер Юнайтед", 450 – за "Реал" Мадрид, 101 – за "Ювентус", 70 – за "Аль-Наср" и 132 – в составе национальной команды.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что футболист Холанд установил новый рекорд АПЛ и повторил достижение Роналду.

