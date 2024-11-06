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Криштиану Роналду оформил 908-й гол в своей карьере

Футбол 908 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 09:55 Фото: Instagram/alnassr
Поздно вечером 5 ноября португальский футболист Криштиану Роналду забил свой 908-й гол в карьере. Он отличился за "Аль-Наср" в матче против "Аль-Айна" (ОАЭ) в рамках четвертого тура Азиатской лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Аль-Насра" удвоил преимущество своей команды на 31-й минуте поединка против "Аль-Айна". До него счет открыл бразильский напарник Талиска.

Тем самым Роналду забил 775-й мяч на клубном уровне, включая 133 гола за сборную. Всего у него теперь 908 взятий ворот.

Возвращаясь ко встрече с "Аль-Айном", то здесь команда Криштиану разгромила соперника со счетом 5:1.

После игр четвертого тура Лиги чемпионов Азии "Аль-Наср" располагается на третьей позиции таблицы, набрав 10 очков. Следующий матч в этом турнире клуб из Эр-Рияда проведет 25 ноября в гостях против катарского "Аль-Гарафа".

На прошлой неделе звездный португальский форвард впервые не забил 11-метровый удар за "Аль-Наср" после 19-ти предыдущих результативных ударов. Форвард промахнулся с точки в конце матча с "Аль-Таавуном" в Кубке короля Саудовской Аравии.

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