"Барыс" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ

"Барыс" потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На домашнем льду астанчане уступили хабаровскому "Амуру" со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

У гостей шайбы забросили Ярослав Лихачев, Артем Шварев и Кирилл Петьков, отличившийся в пустые ворота. Единственный гол "Барыса" записал на свой счет Гарретт Пилон.

Уже на пятой минуте встречи произошла драка между защитником "Барыса" Иэном Маккошеном и форвардом "Амура" Кириллом Ураковым.

До матча астанчане одержали две крупные победы – над "Сибирью" (7:1) и "Салаватом Юлаевым" (8:6). "Амур", напротив, приехал в Астану после трех поражений подряд.

Ранее сообщалось, что экс-защитник "Барыса" Гайтамиров отметился первым очком в ВХЛ.