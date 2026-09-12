"Барыс" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ
Фото: hcbarys.kz
"Барыс" потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На домашнем льду астанчане уступили хабаровскому "Амуру" со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.
У гостей шайбы забросили Ярослав Лихачев, Артем Шварев и Кирилл Петьков, отличившийся в пустые ворота. Единственный гол "Барыса" записал на свой счет Гарретт Пилон.
Уже на пятой минуте встречи произошла драка между защитником "Барыса" Иэном Маккошеном и форвардом "Амура" Кириллом Ураковым.
До матча астанчане одержали две крупные победы – над "Сибирью" (7:1) и "Салаватом Юлаевым" (8:6). "Амур", напротив, приехал в Астану после трех поражений подряд.
Ранее сообщалось, что экс-защитник "Барыса" Гайтамиров отметился первым очком в ВХЛ.
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