"Ливерпуль" переиграл "Ман Сити" и очень близок к 20-му чемпионству в АПЛ

Благодаря этой победе, футболисты "красных" еще на шаг стали ближе к титулу лучшей команды Англии, тем более были сильнее прошлогоднего победителя турнира – 2:0.

Счет на 14-ой минуте открыл лучший снайпер АПЛ – Мохамед Салах, которому ассистировал Доминик Собослаи.

Спустя время венгерский полузащитник сам стал автором гола, в этот раз ему пас отдал египтянин.

Поразив ворота "горожан" Мохамед Салах продлил свою голевую серию до восьми матчей подряд с учетом всех турниров, где он принимал участие.

Сейчас на его счету 25 голов в АПЛ и он стоит на первом месте списка бомбардиров.

Mohamed Salah has provided more assists in 2024/25 than any other Liverpool player has in a single Premier League campaign.



Steve McManaman’s record of 15 from 1995/96 has FINALLY been broken. 🙌 pic.twitter.com/VKLKk1wZgf