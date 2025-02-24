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Спорт

"Ливерпуль" переиграл "Ман Сити" и очень близок к 20-му чемпионству в АПЛ

Футбол Победа Ман Сити, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 10:34 Фото: Instagram/liverpoolfc
Поздно вечером 23 февраля прошел матч 26-го тура английского футбольного первенства, где действующий чемпион страны "Манчестер Сити" у себя дома проиграл "Ливерпулю" (0:2), сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой победе, футболисты "красных" еще на шаг стали ближе к титулу лучшей команды Англии, тем более были сильнее прошлогоднего победителя турнира – 2:0.

Счет на 14-ой минуте открыл лучший снайпер АПЛ – Мохамед Салах, которому ассистировал Доминик Собослаи.

Спустя время венгерский полузащитник сам стал автором гола, в этот раз ему пас отдал египтянин.

Поразив ворота "горожан" Мохамед Салах продлил свою голевую серию до восьми матчей подряд с учетом всех турниров, где он принимал участие.

Сейчас на его счету 25 голов в АПЛ и он стоит на первом месте списка бомбардиров.

Плюс его передача Собослаи стала 16-ой в текущем сезоне Премьер-лиги и он улучшил рекорд среди игроков "Ливерпуля". Ранее лучшим показателем владел Стив Макманаман (15 ассистов).

"Невероятно, здесь очень тяжело играть, у них сильная команда и потрясающий тренер. Выиграли этот матч, особенное чувство, когда ты в гонке за титул. Надеюсь, сохраним спокойствие, потому что иногда давление сказывается на нас. Стараемся выигрывать каждый матч. Мне нравится нынешний сезон, потому что победа в чемпионате, помощь молодым игрокам – особенное чувство. Нам нужен еще один титул".Мохамед Салах

Тем самым "мерсисайдцы" продлили свою серию без поражений в АПЛ до 23-х игр. В последний раз они терпели неудачу 14 сентября, когда уступили "Ноттингем Форест" (0:1). И с того момента 16 побед и 7 ничьих.

"Не давали им создавать хорошие моменты, потому что старались сделать так, чтобы они не создавали так много шансов, как обычно. Мы следим за стандартами, расположением игроков. И кто-то придумал блестящий план, знали, что там у нас может быть свободное пространство. Рикошет пошел нам на пользу. Не было ощущения, что мы доминируем. Первый тайм для хозяев сложился лучше, чем для нас, если не брать во внимание счет. Не думаю, что у них было много хороших моментов, но было ощущение, что они забьют. В идеале обычно мы владеем мячом больше, чем другая команда. Единственный шанс победить здесь – очень хорошо защищаться".Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Команда Арне Слота – ныне безоговорочный лидер в таблице английского чемпионата, набрав 64 очка. Следом идет "Арсенал" (53), а на третьей строчке "Ноттингем Форест" (47).

"Ливерпуль" сейчас не только фаворит в АПЛ, но и в Лиге чемпионов УЕФА, где они вскоре встретятся с ПСЖ, в рамках 1/8 финала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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