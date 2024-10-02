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Игроки клуба "Барыс" отправились в выездное турне

Барыс, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 04:55 Фото: Instagram/barys_official
2 октября подопечные Вячеслава Буцаева отправились в выездное турне, сообщает Zakon.kz.

Маршрут следования хоккеистов: Москва – Омск – Екатеринбург. Также пресс-служба клуба опубликовала полный состав выехавших игроков. В их числе:

  • три вратаря;
  • восемь защитников;
  • 15 нападающих.

2 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" получил новое пополнение в лице защитника Ильи Хохлова, нападающих Станислава Бочарова и Никиты Сетдикова.

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