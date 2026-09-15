"Барыс" отправился в первое выездное турне сезона КХЛ

Столичный "Барыс" начал свое первое выездное турне в новом сезоне КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанскому клубу предстоит провести серию матчей в четырех российских городах – Тольятти, Магнитогорске, Ярославле и Москве.

Состав "Барыса":

Вратари – Владислав Нурек, Хантер Шепард, Андрей Шутов.

Защитники – Адиль Бекетаев, Дамир Бритиков, Самат Данияр, Логан Дэй, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Бейбарыс Оразов, Чейз Приски.

Нападающие – Абзал Алибек, Алихан Асетов, Джастин Бэйли, Мади Диханбек, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Мэйсон Морелли, Батырлан Муратов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Гарретт Пилон, Кирилл Савицкий, Асанали Саркенов, Семён Симонов, Тайс Томпсон, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей по казахстанскому времени:

16 сентября в 20:00 "Лада" – "Барыс";

18 сентября в 19:00 "Металлург" – "Барыс";

20 сентября в 19:00 "Локомотив" – "Барыс";

22 сентября в 21:30 "Динамо" Москва – "Барыс".

Ранее хоккейный клуб "Югра" объявил о пополнении состава. По ходу выездной серии к команде присоединится бывший защитник "Барыса" Илья Хохлов.

