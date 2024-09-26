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"Барыс" обыграл "Сочи" в домашнем матче КХЛ

Барыс одолел Сочи в домашнем матче КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 21:20 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с ХК "Сочи" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Это был дебютный поединок под руководством Вячеслава Буцаева, сообщает Zakon.kz.

Хозяева выиграли первый период благодаря шайбе Уэйда Эллисона, а во втором и третьем смогли все довести до победы – 1:0.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – ХК "Сочи" (Сочи, Россия) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0):

  • 1:0 – 10:10 Эллисон (Омирбеков). В равенстве.

Вратари: Бояркин – Иванов.

Штраф: 10:4 (2:0, 6:2, 2:2).

28 сентября "Барыс" в Астане встретится с подольским "Витязем".

Ранее астанинский "Барыс" дома сыграл с московским "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок стал первым для команды после официальной отставки Дэвида Немировски.

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