Погибшая в Испании российская триатлонистка не была профессиональным атлетом

Несколько дней назад во время международных соревнований по триатлону Ironman в Барселоне утонула 41-летняя россиянка Елена Смирнова. Спустя время с некоторыми подробностями смерти выступил ее экс-тренер, сообщает Zakon.kz.

По информации 78.ru, бывший наставник погибшей Екатерина Шершень рассказала, что Елена Смирнова не была профессиональной спортсменкой, триатлоном она увлеклась всего лишь три года.

"Она изначально пришла плавать в наш клуб, научилась, дальше заинтересовалась триатлоном. Помогли ей с выбором велосипеда, приобрели, она счастливая была, довольная. Два года назад у нее была первая дистанция в Сочи на Ironstar, потом в Бахрейне был старт. У нее очень напряженный график работы, она практически без выходных была, без сменщиц. Она руководила своим салоном маникюра и педикюра, очень много времени проводила там и пыталась совмещать со спортом". Екатерина Шершень

По мнению тренера, скорее всего, большая нагрузка могла стать причиной смерти Елены Смирновой.

"Конечно, это нагрузка большая, высокая, для человека, который не занимался никогда спортом. Делать такие серьезные вещи и ставить перед собой такие задачи, как Ironman, это сложно. Я думаю, просто накопилось много всего и на работе, и переутомление в спорте, тренировках. Пока сложно сказать, что именно послужило здесь". Екатерина Шершень

По словам организаторов испанских состязаний, во время первого этапа в плавании Елена подала сигнал о помощи. Бригада врачей вытащила россиянку из воды и оказала первую помощь. Однако, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась на пути в больницу.

Даже профессиональные спортсменки страдают на соревнованиях по триатлону. В начале августа бельгийка Клэр Мишель попала в больницу с диагнозом "кишечная палочка" после заплыва в реке Сена. После чего сборная Бельгии не вышла на соревнования Олимпийских игр-2024 в смешанной эстафете.