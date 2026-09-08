Казахстанские триатлонисты выступят в Испании в финале Мировой серии
Фото: olympic.kz
23 сентября в испанском городе Понтеведра стартует финал Мировой серии по триатлону. На этих соревнованиях сборная Казахстана выступит в категориях U23 и среди юниоров, сообщает Zakon.kz.
В состав национальной команды вошли Александр Тен, Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет.
Международный турнир продлится до 27 сентября.
Ранее сообщалось, кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда.
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