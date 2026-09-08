#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
454.46
527.72
5.25
Спорт

Казахстанские триатлонисты выступят в Испании в финале Мировой серии

триатлон, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 20:19 Фото: olympic.kz
23 сентября в испанском городе Понтеведра стартует финал Мировой серии по триатлону. На этих соревнованиях сборная Казахстана выступит в категориях U23 и среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

В состав национальной команды вошли Александр Тен, Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет.

Международный турнир продлится до 27 сентября.

Ранее сообщалось, кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстанские боксеры начали чемпионат Азии с уверенных побед
21:48, 06 июля 2026
Два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии в Джакарте
Бокс Финал ЧМ-2025
09:11, 15 марта 2025
Пять казахстанских боксерш выступят в финале ЧМ-2025 в Сербии
Борьба 3 Золота ЧА-2025
14:29, 19 июня 2025
Казахстанские молодые борцы начали ЧА-2025 тремя золотыми медалями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев перед боем в UFC
21:05, Сегодня
Бо Никал рассказал, почему Махачев не сможет завоевать третий пояс UFC
Килиан Мбаппе в составе &quot;Реала&quot;
20:33, Сегодня
Стали известны все номинанты на "Золотой мяч" - 2026
Магжан Шамшадин после победной схватки
20:05, Сегодня
Казахстан назвал состав на Grand Slam по дзюдо в Венгрии
Тимофей Скатов
19:30, Сегодня
Тимофей Скатов проиграл 305-й ракетке мира на турнире в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: