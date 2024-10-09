Болельщики "Реала" назвали Мбаппе лучшим футболистом клуба

Звездный французский нападающий королевского клуба Килиан Мбаппе признан лучшим игроком "Реала" в сентябре 2024 года. Форвард набрал 7 (6+1) очков в пяти матчах месяца, сообщает Zakon.kz.

25-летний футболист получил награду по итогам прошедшего месяца, заняв 1-е место в голосовании болельщиков.

Француз в этом опросе обогнал своих коллег Дани Карвахаля, Родриго, Милитао и Винисиуса Жуниора.

В сентябре Килиан Мбаппе выходил на поле в 5-ти играх за "Реал", где забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Французский нападающий забил первые свои два гола в Ла Лиге 1 сентября и принес победу "сливочным", когда оформил дубль в ворота "Бетиса".

А мяч, забитый Килианом в поединке с "Алавесом", вывел его на второе место в списке лучших бомбардиров испанского первенства.