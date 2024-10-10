Футболиста сборной Греции нашли мертвым в бассейне

Вечером 9 октября скончался 31-летний защитник сборной Греции и клуба "Панатинаикос" Джордж Болдок. Его тело нашли в бассейне арендованного дома, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Sport24.gr, мертвого футболиста обнаружил хозяин дома, который искал его по просьбе жены. Супруга не могла связаться с ним в течение нескольких часов.



Сейчас правоохранители ведут расследование смерти Джорджа. Причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, на теле игрока не обнаружено никаких травм.





Фото: Instagram/FCPanathinaikos

Футболист-эмигрант Джордж Болдок, сделавший основную карьеру в английском футболе, где играл за пять местных клубов, с 29 мая 2023 года подписал контракт с "Панатинаикосом".

И все это благодаря деду греческого происхождения. Болдок со 2 июня 2022 года выступает за сборную Греции, где сыграл 12 матчей. Джордж должен был надеть майку своей сборной на ближайших играх Лиги наций.

Тем временем 10 октября стартуют поединки 3-го тура Лиги наций УЕФА, где свой матч проведет сборная Казахстана, которая встретится на выезде с Австрией (начало в 23:45).