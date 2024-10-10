Видео боксерского матча Бетербиев – Бивол набирает популярность в Сети

Промо ролик боксерского матча Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола вызвал восхищение у пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы сошлись во мнении, что захватывающее видео напоминает трейлер очередного сезона викингов.

Таким эпичным видео организаторы анонсируют уникальный поединок, в котором впервые абсолютный чемпион мира по боксу определится в бою двух российских боксеров. 12 октября в Эр-Рияде за объединительный бой каждый из них получит рекордные в карьере гонорары.

Другим невероятным видео могут похвастаться именитые теннисисты Медведев, Джокович, Алькарас, Надаль, Синнер и Руне.