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Видео боксерского матча Бетербиев – Бивол набирает популярность в Сети

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 04:40 Дмитрий Бивол, фото: Instagram/worldofboxingpromotions
Промо ролик боксерского матча Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола вызвал восхищение у пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы сошлись во мнении, что захватывающее видео напоминает трейлер очередного сезона викингов.

Таким эпичным видео организаторы анонсируют уникальный поединок, в котором впервые абсолютный чемпион мира по боксу определится в бою двух российских боксеров. 12 октября в Эр-Рияде за объединительный бой каждый из них получит рекордные в карьере гонорары.

Другим невероятным видео могут похвастаться именитые теннисисты Медведев, Джокович, Алькарас, Надаль, Синнер и Руне.

Алия Абди
Россия Саудовская Аравия 2024 год Бокс Спортсмены Видео Маркетинг
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