Видео боксерского матча Бетербиев – Бивол набирает популярность в Сети
Дмитрий Бивол, фото: Instagram/worldofboxingpromotions
Промо ролик боксерского матча Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола вызвал восхищение у пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы сошлись во мнении, что захватывающее видео напоминает трейлер очередного сезона викингов.
Таким эпичным видео организаторы анонсируют уникальный поединок, в котором впервые абсолютный чемпион мира по боксу определится в бою двух российских боксеров. 12 октября в Эр-Рияде за объединительный бой каждый из них получит рекордные в карьере гонорары.
Другим невероятным видео могут похвастаться именитые теннисисты Медведев, Джокович, Алькарас, Надаль, Синнер и Руне.
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