Спорт

"Барыс" порадовал поклонников перед Новым годом, прервав серию поражений

Барыс порадовал поклонников перед Новым годом, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 21:13 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с омским "Авангардом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Всеволода Логвина. Во втором Алихан Асетов увеличил разрыв, хозяева сократили его, но Кирилл Панюков вернул перевес. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам увезти победу над фаворитом в последнем матче года со счетом 4:2.

"Авангард" (Омск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 2:4 (0:1, 1:2, 1:1):

  • 0:1 – 12:34 Логвин (Морелли, Уолш). В равенстве
  • 0:2 – 22:55 Асетов. В меньшинстве
  • 1:2 – 26:27 Пономарёв (Окулов). В равенстве
  • 1:3 – 35:25 Панюков (Асетов, Шайхмедденов). В равенстве
  • 2:3 – 51:38 Ибрагимов (Рашевский, Окулов). В равенстве
  • 2:4 – 59:37 Морелли (Веккьоне, Бояркин). В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Серебряков – Бояркин.

Штраф: 6:8 (4:4, 2:2, 0:2).

6 января "Барыс" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

Ранее "Барыс" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. А до этого проиграл челябинскому "Трактору".

Елена Беляева
Елена Беляева
