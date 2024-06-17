Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Семей" и "Кайрат" – итоги матча по футзалу

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 06:06 Фото: пресс-служба акимата Абайской области
16 июня стали известны итоги четвертого матча финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу между футзальными клубами "Семей" и "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

По данным пресс-службы акимата Абайской области, примерно четыре тыс. болельщиков создали на трибунах атмосферу своей горячей поддержки любимой команде. Такое рвение болельщиков к победе не могло не сказаться на результатах встречи. Матч завершился победой команды "Семей" со счетом 5:4.

Футзал, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 06:06

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Радостные эмоции болельщикам подарили талантливые игроки: Чингиз Есенаманов, Ринат Турегазин, Кайо Торрес, Джайме Эвальди, Андерсон Дедезиньо, Рауан Атантаев.

16 июня в казахстанском футбольном первенстве среди команд Премьер-лиги были закрыты игры 11-го тура.

Читайте также

Полиция
Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем
Футбол
Сербия – Англия: итоги встречи неоднозначных соперников
Футбол Ничья Евро-2024
На Евро-2024 встретились будущие соперники сборной Казахстана по Лиге наций
Алия Абди
Абайская область Казахстан Семей 2024 год Хорошие новости Футзал Фанаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: