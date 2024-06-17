"Семей" и "Кайрат" – итоги матча по футзалу

16 июня стали известны итоги четвертого матча финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу между футзальными клубами "Семей" и "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

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По данным пресс-службы акимата Абайской области, примерно четыре тыс. болельщиков создали на трибунах атмосферу своей горячей поддержки любимой команде. Такое рвение болельщиков к победе не могло не сказаться на результатах встречи. Матч завершился победой команды "Семей" со счетом 5:4.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Радостные эмоции болельщикам подарили талантливые игроки: Чингиз Есенаманов, Ринат Турегазин, Кайо Торрес, Джайме Эвальди, Андерсон Дедезиньо, Рауан Атантаев.

16 июня в казахстанском футбольном первенстве среди команд Премьер-лиги были закрыты игры 11-го тура.