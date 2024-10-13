Баскетболисты "Астаны" уступили гостям в домашнем матче

12 октября баскетбольный клуб "Астана" уступил в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила на велотреке "Сарыарка" и завершилась со счетом 76:63 в пользу соперников из Москвы.

Таким образом московская команда одержала первую победу в сезоне. После шести матчей МБА располагается на 11-м месте в Единой лиге ВТБ, а "Астана" замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч столичный клуб проведет на выезде против казанского "Уникса" 15 октября.

В этот же день на ипподроме "Казанат" в Астане определились победители по байге и кокпару.