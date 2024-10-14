Станислав Черчесов: Сейчас видим прогресс и мы растем

13 октября сборная Казахстана по футболу встретилась с командой Словении в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА. Поединок, который прошел на Центральном стадионе Алматы, завершился успехом гостей со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Это была четвертая игра российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера казахстанского коллектива. На старте Лиги наций мы сыграли вничью с Норвегией (0:0) в Алматы.

Затем потерпели два крупных поражения на выезде: от Словении (0:3) и Австрии (0:4).

"У нас есть понимание того, что хотим от матча, голы и результаты нас ждут. Команда не делается в один день, поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет, и это бывает. Сейчас видим прогресс и мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед. Чтобы забивать голы, нужна качественная командная игра или индивидуальное мастерство. Играли против Австрии и Словении, которые недавно проявили себя на Евро. Плюс Норвегия не самая последняя сборная". Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Уступив словенцам, казахстанские футболисты занимают последнюю, четвертую позицию в турнирной таблице третьей группы дивизиона B Лиги наций УЕФА, с активом в одно очко.

По итогам четвертого тура в таблице группы В-3 наблюдается троевластие: с одинаковым количеством очков (7) идут сборные Норвегии, Австрии и Словении.

Свой следующий поединок в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова проведут дома, 14 ноября с Австрией.

Пока казахстанская дружина стремится забить свои первые голы в новом сезоне, португалец Криштиану Роналду первым в мире достиг отметки 100 побед за сборную.