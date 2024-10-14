Казахстанец Алихан Кадыргали стал чемпионом мира по карате
В течение недели около 2 тыс. каратистов из почти 200 стран мира определяли лучших в дисциплинах ката и кумите, информирует пресс-служба МТС РК.
Фото: Instagram/drs_kz
Честь нашей страны на итальянском татами представляли 30 спортсменов, которые завоевали четыре награды.
Фото: Instagram/drs_kz
Помимо первого места Алихана Кадыргали "серебро" мирового первенства досталось Гульнур Койшыбай (59 кг) в возрастной группе до 17 лет.
Фото: Instagram/drs_kz
На третью ступень пьедестала почета поднялись Мирас Абдыкадыр (55 кг, до 17 лет) и Сункар Канибек (свыше 70 кг, до 15 лет).
Пока наши представители в различных единоборствах считаются одними из лучших на планете, футболисты сборной Казахстана проигрывают уже третий матч подряд в новом сезоне Лиги наций УЕФА.