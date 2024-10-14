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Казахстанец Алихан Кадыргали стал чемпионом мира по карате

Каратэ ЧМ Золото, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:09 Фото: Instagram/drs_kz
13 октября в итальянском городе Венеция-Езоло завершился Чемпионат мира 2024 года по каратэ WKF среди юношей и молодежи (U-21). На этих соревнованиях единственное "золото" для Казахстана среди спортсменов до 17 лет завоевал Алихан Кадыргали (76 кг), сообщает Zakon.kz.

В течение недели около 2 тыс. каратистов из почти 200 стран мира определяли лучших в дисциплинах ката и кумите, информирует пресс-служба МТС РК.

Каратэ ЧМ Серебро, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:09

Фото: Instagram/drs_kz

Честь нашей страны на итальянском татами представляли 30 спортсменов, которые завоевали четыре награды.

Каратэ ЧМ Золото, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:09

Фото: Instagram/drs_kz

Помимо первого места Алихана Кадыргали "серебро" мирового первенства досталось Гульнур Койшыбай (59 кг) в возрастной группе до 17 лет.

Каратэ ЧМ Золото, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:09

Фото: Instagram/drs_kz

На третью ступень пьедестала почета поднялись Мирас Абдыкадыр (55 кг, до 17 лет) и Сункар Канибек (свыше 70 кг, до 15 лет).

Пока наши представители в различных единоборствах считаются одними из лучших на планете,  футболисты сборной Казахстана проигрывают уже третий матч подряд в новом сезоне Лиги наций УЕФА.

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