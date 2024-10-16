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В Казахстане войдет в моду новый вид лыжного спорта

Перспективы развития нового вида спорта, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 08:21 Фото: pixabay
Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Нурсултаном Шокановым, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи стороны обсудили задачи федерации на ближайшие Олимпийские игры (Милан-Кортина-2026, Лос-Анджелес-2028), а также цели сборной Казахстана на предстоящих зимних Азиатских играх в Харбине.

Федерация курирует два олимпийских вида спорта – спортивное скалолазание и ски-альпинизм. Если спортивное скалолазание стало стандартным в программе Олимпийских игр, вызвав большой интерес среди болельщиков на Играх в Токио-2020 и Париже-2024, то ски-альпинизму только предстоит завоевать сердца зрителей.

Ски-альпинизм – это новый олимпийский вид спорта, который впервые будет представлен на зимней Олимпиаде в 2026 году. Он включает в себя восхождение на гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков.

Сейчас в Казахстане уже есть спортсмены, которые могут соревноваться в этом виде спорта на международном уровне. Однако перед этим им предстоит выступить в своем первом серьезном старте – зимних Азиатских играх в Харбине, которые пройдут с 7 по 14 февраля.

Ранее выяснилось, кто из борцов представит Казахстан на чемпионате мира в Албании.

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