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Нурлан Оразбаев вернулся на должность генерального директора "Барыса"

Хоккей Директор Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 15:01 Фото: shaiba.kz
17 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил имя нового генерального директора. Вместо Бориса Иванищева пришел Нурлан Оразбаев, который ранее уже дважды трудился на руководящих постах столичного коллектива, сообщает Zakon.kz.

56-летний уроженец Карагандинской области Нурлан Оразбаев в бытность хоккеистом надевал свитер "Барыса".

Затем он 2 раза работал на должности президента астанинского клуба, с 2006-го по 2012-ый год и с 2013-го по 2015-й.

И вот в третий раз Оразбаев приглашен на пост генерального директора своего родной команды.

9 октября, занимавший до этого должность генерального директора "Барыса", Борис Иванищев подал в отставку.

После 16 матчей нового сезона команда из Астаны с 7 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

19 октября подопечные Вячеслава Буцаева начинают выездное турне из трех матчей, первое из которых пройдет в Ярославле, против грозного "Локомотива" – лидера общей таблицы Лиги.

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