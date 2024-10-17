Нурлан Оразбаев вернулся на должность генерального директора "Барыса"

17 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил имя нового генерального директора. Вместо Бориса Иванищева пришел Нурлан Оразбаев, который ранее уже дважды трудился на руководящих постах столичного коллектива, сообщает Zakon.kz.

56-летний уроженец Карагандинской области Нурлан Оразбаев в бытность хоккеистом надевал свитер "Барыса".

Затем он 2 раза работал на должности президента астанинского клуба, с 2006-го по 2012-ый год и с 2013-го по 2015-й.

И вот в третий раз Оразбаев приглашен на пост генерального директора своего родной команды.

9 октября, занимавший до этого должность генерального директора "Барыса", Борис Иванищев подал в отставку.



После 16 матчей нового сезона команда из Астаны с 7 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

19 октября подопечные Вячеслава Буцаева начинают выездное турне из трех матчей, первое из которых пройдет в Ярославле, против грозного "Локомотива" – лидера общей таблицы Лиги.