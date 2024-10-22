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Полиция Стокгольма провела ряд действий по скандальному делу Мбаппе

Футбол Начало Расследования, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:56 Фото: Instagram/realmadrid
В минувшие выходные правоохранители шведской столицы провели первые следственные мероприятия в одном из отелей своего города, где на одну ночь с друзьями останавливался Килиан Мбаппе, которого подозревают в изнасиловании местной жительницы, сообщает Zakon.kz.

По информации Aftonbladet, полицейские уже провели обыск и допросили сотрудников Bank Hotel, где провел ночь Мбаппе и его товарищи. Следователи осмотрели номер, где остановился французский футболист, и места его перемещения по отелю.

Полиция в своих дальнейших действиях может использовать записи с нескольких камер видеонаблюдения, в частности, на входе в отель, в вестибюле и в коридорах.

Футбол Расследования Скандала, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:56

Фото: Instagram/realmadrid

О начале расследования об изнасиловании стало известно еще на прошлой неделе, когда жительница Стокгольма напрямую обвинила форварда "Реала".

Сам Мбаппе и его юристы назвали эту информацию "фэйком". Несмотря на обвинения, нападающий уже вернулся в Мадрид и помог своей команде одержать очередную победу в Ла Лиге, став автором одного из голов в ворота "Сельты" (2:1).

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