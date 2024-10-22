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"Семей" проиграл "Спортингу" в дебютном матче Лиге чемпионов УЕФА

Футзал Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:08 Фото: Instagram/fcsemey
22 октября в Алматы стартовал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 с участием четырех клубов. Программу игрового дня открыли "Семей" и "Спортинг", где удача сопутствовала португальцам (6:4), сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана "Семей", несмотря на неудачу, сумел дать бой титулованному коллективу и даже вел почти целый тайм благодаря раннему голу Кайо.

Но перед уходом на перерыв португальцы сумели восстановить равновесие – пенальти удачно реализовал Татиньо.

Футзал Матч ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:08

Фото: Instagram/fcsemey

Двукратный победитель Лиги чемпионов второй тайм начал очень резво, поразив ворота казахстанцев дважды, отличились Тайнан и Паулета. 

"Семей" вскоре немного сократил отставание благодаря голу Кандидо. Однако Тайнан и Паулета спустя мгновение довели счет до 5:2.

На этом перестрелка ворот не закончилась, шоу голов после перерыва остановилось на счете 6:4 в пользу "Спортинга", где главным героем битвы стал игрок сборной Казахстана Тайнан, в активе которого хет-трик.  

 Футзал Матч ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:08

Фото: Instagram/fcsemey

В 20:00 начнется второй матч в программе дня, где самый титулованный клуб нашей страны "Кайрат" встретится с венгерским "Халадашем".

По регламенту алматинских состязаний из вышеназванной четверки в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА проходят три лучших коллектива.

Тем временем утром 22 октября казахстанский файтер Асу Алмабаев поднялся на седьмое место рейтинга UFC.

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