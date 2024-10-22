"Семей" проиграл "Спортингу" в дебютном матче Лиге чемпионов УЕФА
Чемпион Казахстана "Семей", несмотря на неудачу, сумел дать бой титулованному коллективу и даже вел почти целый тайм благодаря раннему голу Кайо.
Но перед уходом на перерыв португальцы сумели восстановить равновесие – пенальти удачно реализовал Татиньо.
Фото: Instagram/fcsemey
Двукратный победитель Лиги чемпионов второй тайм начал очень резво, поразив ворота казахстанцев дважды, отличились Тайнан и Паулета.
"Семей" вскоре немного сократил отставание благодаря голу Кандидо. Однако Тайнан и Паулета спустя мгновение довели счет до 5:2.
На этом перестрелка ворот не закончилась, шоу голов после перерыва остановилось на счете 6:4 в пользу "Спортинга", где главным героем битвы стал игрок сборной Казахстана Тайнан, в активе которого хет-трик.
Фото: Instagram/fcsemey
В 20:00 начнется второй матч в программе дня, где самый титулованный клуб нашей страны "Кайрат" встретится с венгерским "Халадашем".
По регламенту алматинских состязаний из вышеназванной четверки в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА проходят три лучших коллектива.
Тем временем утром 22 октября казахстанский файтер Асу Алмабаев поднялся на седьмое место рейтинга UFC.