Знаменитый Овечкин победил талантливого Мичкова в российской дуэли НХЛ

23 октября состоялось первая в истории очная встреча на льду НХЛ двух популярных российских хоккеистов Александра Овечкина и Матвея Мичкова. Легенда "Вашингтона" сумел переиграть восходящую звезду "Филадельфии" в противоборстве этих команд (4:1), сообщает Zakon.kz.

Эта встреча ожидалась с огромным интересом со стороны болельщиков и экспертов. Конечно же, все ожидали увидеть шоу в исполнении Овечкина, который сейчас продолжает гонку за рекордом Гретцки. Но российский форвард разочаровал своих поклонников, ничем не отметившись.

А вот Матвей Мичков, который в прошлом сезоне блистал в КХЛ, в противостоянии с "Ови" тоже не забил, но отметился голевой передачей. А перед встречей с "Вашингтоном" перспективный игрок отметил своего знаменитого соотечественника.

"Все наблюдали за Сашей, когда он был моложе, я в том числе, в детстве. Он один из величайших игроков всех времен и, несомненно, один из лучших. Это будет уникально и исторически сыграть против такого игрока. Это честь для меня". Матвей Мичков

19-летний Мичков, несмотря на поражение своего клуба в поединке с "Кэпиталз", был одним из лучших на льду, оформив результативную передачу.

Что касается "Вашингтона", то команда Овечкина после стартового поражения "Нью-Джерси" выиграла четыре игры подряд и сейчас располагается на 3-м месте в Столичном дивизионе НХЛ.

Сам же Александр 20 октября забил свой 854-й гол в карьере НХЛ и первый в новом сезоне, что привело к третьей победе его клуба в текущем чемпионате.