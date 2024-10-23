Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Знаменитый Овечкин победил талантливого Мичкова в российской дуэли НХЛ

Хоккей Победа Филадельфия, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:00 Фото: Instagram/capitals
23 октября состоялось первая в истории очная встреча на льду НХЛ двух популярных российских хоккеистов Александра Овечкина и Матвея Мичкова. Легенда "Вашингтона" сумел переиграть восходящую звезду "Филадельфии" в противоборстве этих команд (4:1), сообщает Zakon.kz.

Эта встреча ожидалась с огромным интересом со стороны болельщиков и экспертов. Конечно же, все ожидали увидеть шоу в исполнении Овечкина, который сейчас продолжает гонку за рекордом Гретцки. Но российский форвард разочаровал своих поклонников, ничем не отметившись.

А вот Матвей Мичков, который в прошлом сезоне блистал в КХЛ, в противостоянии с "Ови" тоже не забил, но отметился голевой передачей. А перед встречей с "Вашингтоном" перспективный игрок отметил своего знаменитого соотечественника.

"Все наблюдали за Сашей, когда он был моложе, я в том числе, в детстве. Он один из величайших игроков всех времен и, несомненно, один из лучших. Это будет уникально и исторически сыграть против такого игрока. Это честь для меня".Матвей Мичков

19-летний Мичков, несмотря на поражение своего клуба в поединке с "Кэпиталз", был одним из лучших на льду, оформив результативную передачу.

Что касается "Вашингтона", то команда Овечкина после стартового поражения "Нью-Джерси" выиграла четыре игры подряд и сейчас располагается на 3-м месте в Столичном дивизионе НХЛ.

Сам же Александр 20 октября забил свой 854-й гол в карьере НХЛ и первый в новом сезоне, что привело к третьей победе его клуба в текущем чемпионате.

Читайте также

Шахматы Удар Игрока
17-летний шахматист ударил женщину-оператора на чемпионате США
Футбол Победа ЛЧ Азии
"Аль-Наср" Роналду одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов Азии
Футбол Хет-трик Реал
Опубликовано видео фантастической победы "Реала" с хет-триком Винисиуса
Куандык Шынасилов
Александр Овечкин КХЛ NHL 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: