Наставники "Реала" и "Боруссии" оценили битву на "Сантьяго Бернабеу"

В ночь на 23 октября мадридский "Реал" в сверх напряженном поединке сумел переиграть дортмундскую "Боруссию" (5:2) в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Поначалу никто и не думал, что немецкий коллектив поведет со счетом 2:0 на "Сантьяго Бернабеу". Но на самом деле все так и случилось. Благодаря голам Дониэля Малена и Джеймо Байно-Гиттенсу "Боруссия" ушла на перерыв в прекрасном настроении.

"Было предельно ясно, что нужно делать, команда хорошо справилась после отдыха, сыграла более качественно. Это был лучший второй тайм в сезоне. Вначале играли без блока и прессинга, соперник все хорошо контролировал. У нас было два попадания в перекладину, но мы не выглядели, как надо. Попросил игроков концентрироваться на мелких деталях, начинать сильно прессинговать, не давать сопернику делать передачи, самим совершать хорошие прострелы, выигрывать единоборства. Данная тактика дала плоды с первым нашим голом". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

"Сливочные" сумели совершить камбэк, уступая с разницей в два мяча до 60-й минуты матча. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 5:2 в пользу мадридской дружины.

"Тяжело объяснить произошедшее, очень хорошо играли вначале, многое получалось, забили два красивых гола. Знали, что второй тайм будет очень долгим. Были эпизоды, когда нам не хватало скорости при игре один в один, говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Ну а голы, пропущенные в конце, тяжело принять, очень обидно. При счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный исход, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким индивидуальным мастерством. Не каждый способен на то, что делает Винисиус, должны усвоить этот важный урок". Главный тренер "Боруссии" Нури Шахин

Главным героем прошедшего противостояния стал бразильский вингер "Реала" Жуниор Винисиус, который записал на свой счет хет-трик.

Получив день отдыха, подопечные Карло Анчелотти затем будут готовиться в важнейшему поединку в Ла Лиге, 26 октября их ожидает встреча с "Барселоной".